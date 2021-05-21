В Мордовии полицейские провели третий этап операции «Нерест-2021»

В Мордовии был проведен третий этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нерест-2021».

За время проведения операции было осуществлено 689 проверок водных объектов, предприятий торговли, рынков.

В целях выявления предметов незаконного вылова рыбы и других водных биологических ресурсов было проверено более 800 транспортных средств на объездных автомобильных дорогах, расположенных вблизи водоемов республики.

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира, было составлено 24 протокола. Было изъято более 4,5 кг рыбы, а также 12 сетей и рыболовные косынки.

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Источник: 13.мвд.рф