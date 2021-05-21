В Мордовии прошли соревнования кинологов

На базе городка для содержания служебных собак исправительной колонии № 11 УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками.

В соревнованиях приняли участие 17 сотрудников со служебными собаками.

В личном первенстве среди специалистов-кинологов со служебными собаками профиля общего розыска первое место занял старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны ИК-1 Ольга Никулова.

В личном первенстве среди специалистов-кинологов со служебными собаками по поиску наркотических веществ первое место занял старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Валерий Кондратьев.

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Источник: 13.fsin.su