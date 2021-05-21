В Мордовии осужденным оказывается юридическая помощь

Сотрудниками Краснослободского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии при участии адвоката коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Федора Резяпкина было организовано оказание бесплатной юридической помощи осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, состоящим на учете филиала.

Результатом проведенного мероприятия стало оказание содействия в решении вопросов, связанных с реализацией прав лиц, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su