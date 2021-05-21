В СУ СК РФ по Мордовии прошел прием граждан

В СУ СК РФ по Мордовии прошел прием инициативной группы из пяти человек по вопросу допущенных нарушений при оформлении рыболовного участка – мелководного водохранилища на реке Кириклейка в селе Верхняя Лухма Инсарского района.
В ходе встречи были обсуждены правовые пути решения возникшей проблемы по ограничению доступа населения к водоему при соблюдении прав жителей и индивидуального предпринимателя, в пользовании которого находится рыбоводный участок.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.
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Источник: mordovia.sledcom.ru