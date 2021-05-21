Жителя Краснослободска осудили за избиение собутыльника

В Краснослободске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил своего собутыльника.

В конце ноября прошлого года 28-летний житель Краснослободска, находясь в деревне Литва Краснослободского района, распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. Попойка проходила в доме 59-летнего жителя указанной деревни. В ходе застолья 28-летний парень поссорился с 53-летним собутыльником. По словам молодого человека, конфликт произошел из-за того, что упомянутый мужчина грубо выругался в его адрес. Младший участник ссоры ударил оппонента кулаком по голове, вследствие чего последний упал на пол. Затем молодой человек стал избивать пострадавшего ногами. Действия парня были пресечены другими участниками попойки.

Пострадавший был госпитализирован. У мужчины были диагностированы многочисленные травмы головы и грудной клетки, а также переломы ребер.

Решением суда в отношении 28-летнего жителя Краснослободска была избрана мера наказания в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф