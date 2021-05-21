В Саранске осудили виновника смертельного ДТП

В Саранске выслушал служебный приговор автомобилист, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло 2 января нынешнего года на 3-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. Гражданин 53-летнего возраста, находясь за рулем автомобиля марки «Рено», двигаясь на высокой скорости, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Шкода».

От полученных телесных повреждений пассажир «Рено» скончался на месте происшествия.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно и лишения права управлять транспортными средствами на тот же срок. Кроме того, суд взыскал моральный вред с мужчины в пользу пострадавшей стороны.

Также читайте о том, что жителя Краснослободска осудили за избиение собутыльника.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru