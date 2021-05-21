Житель Теньгушевского района подозревается в незаконном хранении пороха

В Теньгушевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном хранении пороха.
Стражами порядка было установлено, что 54-летний житель указанного района хранил в принадлежащем ему доме дымный порох массой 1,344 кг. Известно, что до 2007 года порох хранился у отца мужчины.
В отношении жителя Теньгушевского района была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф