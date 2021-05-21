В Рузаевке братья пойдут под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении двух братьев, обвиняемых в совершении нескольких преступлений.

В марте нынешнего года 34-летний житель Рузаевки и его брат пришли к квартире знакомого одного из них. В это время в подъезд зашла супруга знакомого. Мужчины поссорились с женщиной. Последняя попросила обвиняемых уйти. Мужчины, оттолкнув женщину, зашли в квартиру, где в тот момент находилась её сестра. Один из обвиняемых принялся угрожать пострадавшим ножом. Услышав крики, в происходящее вмешалась соседка, которая заявила о намерении вызвать полицию. Испугавшись приезда стражей порядка, фигуранты уголовного дела ушли.

На улице один из обвиняемых ударил ножом по крыше припаркованного автомобиля. Владельцу транспортного средства был причинен ущерб в размере около 21 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф