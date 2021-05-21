Целительница, пообещавшая снять порчу, оставила без денег жительницу Саранска

В Саранске местная жительница лишилась денежных средств, решив воспользоваться услугами целительницы.

Некоторое время назад 38-летняя жительница Саранска в одной из социальных сетей обнаружила объявление о предоставлении так называемых магических услуг целительницей Алевтиной. Горожанка связалась со знахаркой в надежде, что последняя поможет ей избавиться от недуга. Целительница попросила жительницу Саранска прислать личную фотографию и перечислить денежные средства в качестве оплаты за проведение первого сеанса. Горожанка перевела на указанный незнакомкой счет 16 тыс. рублей. Последняя долго не выходила на связь, а затем сообщила, что по причине плохого самочувствия не сможет провести обряд, при этом заявив, что горожанка должна своими силами выполнить определенные действия якобы магического свойства. Пострадавшая выполнила все предписания. Затем целительница два раза сообщала о необходимости проведения новых сеансов, объясняя столь длительный процесс избавления от недуга сильной порчей, наведенной на горожанку. В итоге жительница Саранска перечислила незнакомке ещё 67 тыс. рублей.

Когда у пострадавшей закончились деньги, целительница в очередной раз заявила о необходимости продолжения сеансов. Узнав, что у клиентки больше нет финансовых средств, незнакомка перестала выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что телефонный номер, с которого звонила знахарка, зарегистрирован в Ростовской области.

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Источник: 13.мвд.рф