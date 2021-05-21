Безработного жителя Рузаевки осудили за разбойное нападение

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое.

В конце марта нынешнего года 35-летний житель Рузаевки, не имеющий постоянного места работы, зашел в помещение финансовой организации и, угрожая сотруднице отверткой, потребовал деньги. Пострадавшая, опасаясь за свою жизнь, отдала преступнику все имеющиеся в кассе денежные средства в сумме 2400 рублей. Затем злоумышленник ушел. Деньги мужчина потратил на покупку еды и спиртного.

В 2014 году злоумышленник был осужден за совершение аналогичного преступления.

Решением суда в отношении жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 6 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф