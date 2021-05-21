В Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на 26 июня

В Саранске было принято решение об отмене проведения ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, запланированных на 26 июня.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте администрации Саранска.

О возобновлении работы ярмарок выходного дня городская администрация сообщит дополнительно.

Также читайте о том, что в Мордовии 85% образовательных учреждений проведут церемонии вручения аттестатов выпускникам на свежем воздухе. Об этом во время пресс-конференции, посвященной вопросам проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на территории региона, сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Мордовии Галина Лотванова.

Источник: adm-saransk.ru