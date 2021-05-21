В Торбевском районе иномарка врезалась в поклонный крест

В Торбеевском районе водитель иномарки врезался в поклонный крест.

Происшествие произошло днём 23 июня на 21-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ауди», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в поклонный крест, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки получил серьезные телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф