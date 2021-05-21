В СУ СК РФ по Мордовии состоялся прием представителей бизнеса

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии Анатолий Викторович Ситников и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Елена Михайловна Юрченкова провели совместный прием представителей бизнес-сообщества.

На прием обратились представители коммерческой организации, расположенной в Ковылкинском районе, по вопросам, связанным с расследованием уголовного дела. Обратившимся было дано устное разъяснение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru