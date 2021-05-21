Артем Здунов принял кадровые решения о назначениях для участников проекта «Моя Мордовия»

Временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым были приняты решения о назначениях из числа победителей, финалистов и участников кадрового проекта «Моя Мордовия».

Заместителем министра юстиции республики был назначен Назаров Антон Павлович (победитель проекта).

Руководителем секретариата главы региона стал Никишин Михаил Михайлович (финалист).

Старшим советником главы Мордовии был назначен Степанцов Виктор Алексеевич (участник).

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru