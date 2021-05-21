В Москве обсудили планы по модернизации систем уличного освещения в Саранске

В Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова и президента международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» Георгия Бооса.

Ключевой темой встречи стала модернизация систем уличного освещения в Саранске. Необходимость в ней назрела давно, внедрение современных технологий в городском хозяйстве – это требование времени.

В ходе встречи рассматривались варианты передачи в концессию системы уличного освещения, что позволит обновить её и сделать одним из основных элементов инфраструктуры в рамках программы «Умный город».

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Источник: e-mordovia.ru