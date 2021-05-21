В Мордовии открылся интеллектуальный лагерь для школьников

«Галактика цифрового поколения» открылась в МГУ им. Н.П. Огарева.

Беспечность и беззаботность летних каникул 60 школьников променяли на занятия в указанном интеллектуальном лагере. С детьми занимаются педагоги Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова.

Одни школьники увлечены беспилотной робототехникой, другие занимаются программированием игр, третьи — созданием чат-ботов, ещё одна группа практикуется в 3d-моделировании и создает модель города на Марсе, а другой отряд изучает технологию прототипирования.

Смена в интеллектуальном лагере рассчитана на две недели.

Также читайте о том, что в Мордовии вручение аттестатов выпускникам школ пройдет на открытом воздухе.

Источник: e-mordovia.ru