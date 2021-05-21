В Саранске прошло совещание с представителями предприятий потребительского рынка по вопросам вакцинации

В администрации Саранска прошло совещание с представителями предприятий потребительского рынка по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции, а также с врачами лечебных учреждений города.

В начале встречи мэр города Пётр Тултаев отметил, что анализ показывает наименьшее количество привитых сотрудников в сфере торговли и общепита города по сравнению с другими направлениями. Например, на одном из предприятий по производству хлебобулочных изделий из 43 сотрудников не привит ни один, такая же ситуация в одной из пиццерий, находящейся в центральной части города.

Глава города отдельно остановился на вопросе соблюдения масочно-перчаточного режима в магазинах, особенно - в сетевых. Градоначальник подчеркнул, что нужно требовать соблюдения мер от покупателей.

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Республиканская инфекционная больница» Елена Письмарова подробно рассказала о существующих на сегодняшний день вакцинах, почему необходимо вакцинироваться, в том числе и тем, у кого есть антитела. Естественный иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции менее стоек, чем после вакцины. На сегодняшний день это уже доказано. Елена Письмарова подчеркнула, что даже в тех случаях, когда заболевает привитый человек, коронавирусную инфекцию он переносит гораздо легче и без последствий.

В рамках встречи специалисты ответили на вопросы представителей предприятий потребительского рынка.

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Источник: adm-saransk.ru