В Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства среди обучающихся осужденных

В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся осужденных в учебных группах филиалов и отделений ФКП образовательного учреждения № 113.

По результатам конкурса первое место было присуждено обучающемуся в филиале № 5 ФКП образовательного учреждения № 113 Александру Сухову.

«Лучший по практике» - обучающиеся отделения № 17 ФКП образовательного учреждения № 113 Олег Нетребов и филиала № 11 ФКП образовательного учреждения № 113 Александр Пузанов.

«Лучший по теории» - обучающийся филиала № 7 ФКП образовательного учреждения № 113 Роман Заморин.

Приз зрительских симпатий присудили обучающейся филиала № 14 ФКП образовательного учреждения № 113 Светлане Плетневой.

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Источник: 13.fsin.su