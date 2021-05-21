В исправительных учреждениях Мордовии завершилась акция «Твои друзья – книги»

В учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, завершилась акция «Твои друзья – книги».

В рамках проведения акции «Твои друзья – книги» был составлен рейтинг самых читаемых стихотворений среди осужденных, в учреждениях были организованы и проведены литературные часы и тематические вечера, викторины, лекции, посвященные творчеству писателей, конкурсы по чтению отрывков из известных произведений великих классиков литературы, выставки книг.

Акция проводилась с целью содействия осознанию осужденными ответственности за свою судьбу, повышению значимости духовно–нравственных и семейных ценностей, расширению кругозора и развитию грамотной речи.

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Источник: 13.fsin.su