В Ельниках загорелся мусор в заброшенной постройке

В Ельниках произошло возгорание мусора в заброшенной постройке.

Вечером 23 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заречной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что в заброшенной постройке горит мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru