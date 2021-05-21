В Мордовии пойдет под суд парень, обвиняемый в сбыте фальшивых денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 26-летнего молодого человека, обвиняемого в сбыте фальшивых денежных средств.

В феврале и марте нынешнего года указанный гражданин звонил в пиццерии, расположенные в Саранске, делал заказы, а затем расплачивался с курьерами поддельными денежными купюрами номиналом 5 тыс. рублей. Сдачу молодой человек забирал настоящими купюрами. Парень сбыл шесть фальшивых банкнот.

Молодой человек пояснил, что недавно он продал неизвестному гражданину мобильный телефон в Москве, а тот расплатился с ним фальшивыми деньгами. Парень решил не сообщать о случившемся в полицию, а сбыть данные купюры.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф