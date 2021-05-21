В Саранске проводятся работы по дезинфекции придомовых территорий

По поручению главы Саранска Петра Тултаева в городе были усилены мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Муниципальные предприятия и управляющие компании обрабатывают общественные места растворами с применением дезинфицирующих средств. Первостепенное внимание уделяется санобработке внутриквартальных дорог, придомовых территорий, входных групп МКД, лавочек и игровых комплексов.

Муниципальные предприятия при уборке в ночное время и ранние утренние часы также применяют дезинфицирующие растворы.

Для обработки по рекомендации Роспотребнадзора используется безопасный для людей и животных раствор гипохлорида кальция.

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Источник: adm-saransk.ru