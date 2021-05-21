В больницах Мордовии дополнительно развернули 200 коек для заболевших коронавирусом

На этой неделе в Мордовии пришлось дополнительно развернуть ещё 200 коек в пяти лечебных госпиталях для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова.

На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 640 пациентов с коронавирусной инфекцией.

При этом заболевание всё чаще диагностируется у людей, относящихся к возрастной группе 18-45 лет, что представляет собой серьезную опасность.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru