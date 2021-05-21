Мордовия в ближайшее время получит новую партию вакцины от коронавируса

Мордовия получила более 172 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

В скором времени в республику будет доставлена очередная партия вакцины, включающая в себя 12,6 тыс. доз.

На сегодняшний день по темпам иммунизации лидируют Теньгушевский, Дубенский, Атяшевский и Кочкуровский районы.

Количество получаемой вакцины позволяет наращивать объемы иммунизации и сохранять жизнь и здоровье людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru