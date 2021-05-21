В Мордовии медики получили новые автомобили

Новые автомобили марок «Лада-Гранта» и «Нива» получили медики Мордовии.

Партию из 29 машин распределили во все поликлинические отделения районных больниц, а также во взрослые и детские поликлиники Саранска.

Теперь врачи и средний медицинский персонал получат возможность выехать из своих поликлиник в фельдшерско-акушерские пункты, в труднодоступные населенные пункты.

Всего республика получила 58 автомобилей для медиков.

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Источник: e-mordovia.ru