В Рузаевке пьяный водитель легковушки сбил девушку

В Рузаевке пьяный водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнюю девушку.

ДТП произошло поздним вечером 24 июня на Школьном бульваре. По предварительной информации, 29-летний парень, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-21103 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая находилась на территории парковки.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф