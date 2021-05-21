В Саранске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Происшествие произошло утром 24 июня на Юго-Западном шоссе. По предварительной информации, 48-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Шевроле-Ланос», во время перестроения не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Ниссан-Альмера».

Пострадали 38-летний водитель «Ниссана» и три пассажира «Ланоса», среди которых три парня 21-, 24- и 27-летнего возраста. Автомобилист был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф