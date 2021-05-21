В Ардатовском районе в ДТП пострадал 12-летний водитель скутера

В Ардатовском районе пострадал несовершеннолетний водитель опрокинувшегося скутера.

Инцидент произошел днём 24 июня на территории населенного пункта Тургенево. По предварительной информации, 12-летний водитель скутера марки «Атлант» во время движения по улице Южной по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

Водитель скутера получил телесные повреждения. Парень был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф