В Мордовии прошел четвертый этап операции «Нелегальный мигрант»

В МВД по Мордовии подвели итоги четвертого этапа оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант», проводимого с целью повышения эффективности деятельности по контролю и надзору за соблюдением иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного законодательства.

В ходе проведения мероприятия было осуществлено 356 проверок в местах пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, на объектах строительства и в транспорте.

К административной ответственности было привлечено 56 правонарушителей. Наибольшее количество нарушений выявлено в части несоблюдения правил въезда в РФ или режима пребывания (проживания) на территории России.

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения миграционного законодательства, составила 108 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф