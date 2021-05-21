В Мордовии обсудили вопросы безопасности детей

Семинар «Безопасные каникулы» прошел в Мордовском республиканском молодежном центре.

В мероприятии приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, общественности. Также в онлайн-режиме подключились несовершеннолетние, отдыхающие в детских оздоровительных и пришкольных лагерях и находящиеся в реабилитационных центрах.

Именно в летний период возрастает риск травматизма детей. Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Екатерина Аниськина рассказала детям основные положения ПДД для пешеходов, велосипедистов, водителей скутеров и мопедов, разобрала с присутствующими самые частые ошибки, которые допускают несовершеннолетние в условиях улично-дорожной сети.

Представители отдела ГИМС ГУ МЧС России по Мордовии подробно остановились на правилах поведения на воде. Посещать любые водные объекты несовершеннолетние должны в обязательном сопровождении взрослых.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск 13 регион» Наталья Романчева рассказала детям, что им делать, если они заблудились в лесу, а также о том, почему нельзя разговаривать с незнакомцами.

Также читайте о том, что в Мордовии открылся интеллектуальный лагерь для школьников.

Источник: 13.мвд.рф