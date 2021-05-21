Житель Зубово-Полянского района подозревается в краже велосипеда

В Мордовии был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Некоторое время назад 56-летний житель Зубово-Полянского района гостил у своих знакомых, проживающих в селе Лопатино Торбеевского района. Выйдя на улицу из дома знакомых, мужчина обратил внимание на оставленный без присмотра велосипед. Подозреваемый на двухколесном транспортном средстве отправился домой. Велосипед мужчина намеревался оставить в личное пользование.

Свою вину гражданин не отрицает. Было установлено, что в 2015 году мужчина был судим за совершение аналогичного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф