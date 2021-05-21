В Саранске уборщица сауны подозревается в краже денег

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении уборщицы сауны, которая подозревается в краже денежных средств из кассы заведения.
Стражами порядка было установлено, что 47-летняя уборщица одной из саун Саранска, находясь на дежурной смене, воспользовавшись отсутствием администратора на рабочем месте, похитила из кассы заведения денежные средства в сумме 7,5 тыс. рублей.
Женщина полностью признала свою вину.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф