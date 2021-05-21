Житель Рузаевки, решивший продать велосипед, стал жертвой неизвестного мошенника

В Рузаевке местный житель, решивший продать велосипед, лишился денежных средств.

Некоторое время назад 26-летний житель Рузаевки на одном из популярных сайтов опубликовал объявление о продаже велосипеда. В кратчайшие сроки с парнем связался неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести товар и предложил перечислить оплату через сервис безопасных сделок. Молодой человек ответил на предложение незнакомца согласием. Перейдя по присланной якобы покупателем ссылке, парень заполнил анкету, в которой указал номер своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого со счета молодого человека были списаны денежные средства в сумме 38,5 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф