В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучшего социального работника

В УФСИН РФ по Мордовии завершился первый этап смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений.

В конкурсе приняли участие старшие специалисты по социальной работе и инспекторы групп социальной защиты и учета трудового стажа.

Участники оценивались по трем направлениям: решение тестов, решение практических задач, презентация себя и своей профессиональной деятельности.

Третье место заняла Ольга Власова (ИК-10). Второе место завоевала Ольга Левина (ИК-5). Победу одержала Валентина Королёва (ИК-2).

Участникам, достигшим высоких показателей в служебной деятельности, были вручены ценные подарки и дипломы.

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Источник: 13.fsin.su