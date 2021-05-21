В Мордовии бывший сотрудник полиции подозревается в мошенничестве

В Мордовии бывший сотрудник правоохранительных органов подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, в 2012 году старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД по Мордовии на основании распоряжения МВД России из средств федерального бюджета получил единовременную безвозмездную социальную выплату в размере более 2,5 млн рублей для приобретения квартиры. При этом мужчина ввел в заблуждение должностных лиц республиканского МВД относительно нуждаемости его и членов его семьи в улучшении жилищных условий, предоставив документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Бывший страж порядка был привлечен к уголовной ответственности.

Также читайте о том, что в Мордовии возбудили уголовное дело по факту нарушения прав пенсионерки, проживающей в доме престарелых.

Источник: mordovia.sledcom.ru