В Мордовии двум министрам объявили предостережения о недопустимости нарушения закона

Исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Иванов провел межведомственную рабочую группу по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.

Были обсуждены недостатки и упущения органов государственной власти при реализации на территории республики национальных проектов «Здравоохранение» и «Культура».

В связи с отсутствием необходимых контрактов, невысоким кассовым исполнением мероприятий, низкими темпами строительства объектов культуры, способными привести к неполноценному освоению выделенных бюджетных средств и нарушению прав граждан, Александр Иванов в ходе проводимой межведомственной рабочей группы объявил и. о. министра здравоохранения Мордовии Олегу Маркину, а также и. о. министра культуры, национальной политики и архивного дела республики Светлане Баулиной предостережения о недопустимости нарушения закона.

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Источник: e-mordovia.ru