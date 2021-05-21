Было проведено антинаркотическое мероприятие «Саранск – здоровый город!»

В Саранске сотрудники МВД совместно с Мордовским государственным университетом имени Н.П. Огарева провели комплексное профилактическое антинаркотическое мероприятие под названием «Саранск – здоровый город!»

Организаторы акции вручили прохожим информационные листовки с указанием телефонов дежурной части МВД, надзорных органов, молодежного телефона доверия, кабинета анонимного лечения наркологического диспансера.

Активисты и полицейские обсудили с жителями и гостями Саранска негативные последствия наркотиков для жизни и здоровья человека, и ответили на вопросы граждан, связанные с противодействием незаконному обороту запрещенных веществ в регионе.

Также участники мероприятия закрасили надписи на фасадах административных зданий и построек, содержащие пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств.

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Источник: 13.мвд.рф