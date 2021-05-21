Житель Ичалковского района подозревается в похищении велосипеда

В Ичалковском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

Было установлено, что некоторое время назад 46-летний житель села Ульянка указанного района, проходя мимо магазина, обратил внимание на оставленный на стоянке велосипед. Двухколесное транспортное средство не было защищено замком. Мужчина похитил велосипед для последующего использования в личных целях.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. В 2018 году мужчина был судим за неуплату алиментов.

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Источник: 13.мвд.рф