Неизвестный мошенник оставил без денег жителя Саранска, решившего приобрести путевки

В Саранске местный житель лишился денежных средств при попытке приобрести путевки в санаторий.

Некоторое время назад 38-летний житель Саранска зашел на так называемый сайт-двойник реально существующего санатория, о чём он в тот момент не догадывался. Мужчина связался с якобы администратором для обсуждения вопроса приобретения путевок для семьи из четырех человек. Последний заявил, что в случае перечисления полной оплаты в режиме онлайн будет предоставлена скидка в размере 20%. В итоге житель Саранска перечислил на счет мошенника 55 тыс. рублей. После этого якобы администратор перестал выходить на связь. Затем мужчина посетил настоящий сайт санатория, на котором ознакомился с сообщением о том, что от имени дома отдыха могут действовать мошенники.

Сотрудники правоохранительных возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф