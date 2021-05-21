В Мордовии продолжается работа по профилактике угрозы распространения вирусных заболеваний

В Мордовии продолжается работа по профилактике угрозы распространения вирусных инфекций.

Недавно была проведена санитарная обработка семи объектов социальной значимости: административных зданий Саранска и других объектов с массовым пребыванием людей.

Санитарная обработка проводится в средствах индивидуальной защиты, которые после выполнения мероприятий подвергаются тщательной обработке. Для борьбы с вирусами и бактериями использовался хлорсодержащий раствор.

Работа по профилактике угрозы распространения вирусных заболеваний будет продолжена с целью снижения рисков заражения людей в местах массового скопления.

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Источник: 13.mchs.gov.ru