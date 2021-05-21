Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Зубово-Полянском районе

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии был проведен профилактический рейд по соблюдению требований пожарной безопасности в Зубово-Полянском районе.

Целью указанного мероприятия стало недопущение нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора.

После завершения противопожарного инструктажа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы вручили памятки о правилах пожарной безопасности с номерами телефонов вызова экстренных служб.

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Источник: 13.mchs.gov.ru