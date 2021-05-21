Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с выпускниками школ, которые набрали 99 и 100 баллов по результатам ЕГЭ.

Руководитель региона пообщался с будущими абитуриентами и поздравил их с высокими достижениями в учебе.

Артем Здунов поблагодарил родителей и преподавателей за воспитание юных профессионалов своего дела.

Выпускники поделились с главой региона дальнейшими жизненными планами. Некоторые из них планируют учиться в ведущих вузах России.

Руководитель республики ответил на вопросы выпускников, пожелал им успехов в дальнейшей учебе и удачи на жизненном пути.

Также читайте о том, что в Мордовии прошло совещание по вопросам развития АПК.

Источник: e-mordovia.ru