После изъятия автомобиля житель Мордовии оплатил 518 штрафов ГИБДД

После изъятия кроссовера марки Porsche Cayenne 33-летний житель Мордовии оплатил 518 штрафов ГИБДД за нарушение скоростного режима.

В отделении судебных приставов по Ардатовскому и Атяшевскому районам УФССП России по Мордовии на исполнении находились исполнительные производства о взыскании задолженности по 518 штрафам ГИБДД. Гражданин Р. неоднократно нарушал ПДД, накопив задолженность в размере около 600 тыс. рублей.

Автомобилист в срок для добровольной оплаты задолженность не погасил, по причине чего судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила 586 тыс. рублей.

Отследить маршрут передвижения кроссовера удалось по камерам видеонаблюдения в Москве. Инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство, сотрудники органа принудительного исполнения составили акт описи и ареста с его изъятием.

Мера принудительного исполнения оказала воздействие на должника. Чтобы автомобиль не был передан на реализацию, гражданин полностью погасил задолженность, а также исполнительский сбор в общей сумме более 1,1 млн рублей.

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Источник: r13.fssprus.ru