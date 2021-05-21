Заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин провел личный прием граждан.

На личный прием к заместителю прокурора обратились пять человек, от которых было принято шесть обращений по вопросам производства доследственных проверок, предварительного следствия и дознания.

По всем поступившим обращениям были даны поручения об организации прокурорских проверок, результаты которых поставлены заместителем прокурора республики на контроль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru