Мордовия получит деньги на строительство универсального спортивного зала

Мордовия получит денежные средства на строительство универсального спортивного зала в Саранске.

Из резервного фонда РФ республике для проведения работ по возведению указанного объекта будут выделены денежные средства в сумме 851,8 млн рублей.

Рассматриваемый зал будет включать в себя ледовую арену-трансформер, хореографический и гимнастический залы. На данном объекте будут проводиться соревнования по фигурному катанию, хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу и теннису. Зал сможет вместить более 7 тыс. зрителей.

Стоит упомянуть, что строительство универсального спортивного зала в Саранске началось ещё в 2011 году, но сроки сдачи объекта несколько раз переносились. В настоящее время готовность постройки составляет 84%.

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Источник: tass.ru