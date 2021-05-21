В Краснослободском районе ДТП унесло жизнь 49-летнего мужчины

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 49-лтний мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 27 июня на 9-м километре дороги, соединяющей Краснослободск и Темников. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортного средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений автомобилист скончался на месте происшествия.

Причина ДТП устанавливается.

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Источник: гибдд.рф