В Старошайговском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Старошайговском районе по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП с пострадавшими.

Происшествие произошло днём 27 июня на 7-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Старое Шайгово, Шувары, Рязановка, Восход и Ст. Теризморга. По предварительным данным, 52-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки SsangYong Rexton в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Телесные повреждения получили водитель иномарки и два его пассажира 50- и 56-летнего возраста, последний был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф