В Рузаевском районе в ДТП пострадали две девушки

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадали две девушки.

Происшествие произошло днём 25 июня на 14-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. По предварительной информации, 55-летний гражданин, который находился за рулем грузовика марки Hyundai, не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в двигавшийся впереди легковой автомобиль марки Mazda.

Телесные повреждения получили 28-летняя гражданка, находившаяся за рулем легковушки, и её 23-летняя пассажирка. Девушка, управлявшая машиной, была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф