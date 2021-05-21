В Саранске в результате ДТП пострадал 18-летний автомобилист

В Саранске в результате столкновения трех иномарок пострадал мужчина.

ДТП произошло поздним вечером 26 июня на 4-м километре Восточного обхода. По предварительным данным, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Renault, в определенный момент движения допустил выезд транспортного средства на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем марки Audi. После этого первую машину отбросило на автомобиль марки Toyota, который двигался во встречном направлении.

Пострадал 18-летний водитель Audi. Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя Renault были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф