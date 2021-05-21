В Рузаевке в ДТП с участием двух иномарок пострадала 28-летняя девушка

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала 28-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 26 июня на улице Зеленой. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Renault Megane, на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Renault Logan, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 28-летней пассажирке Renault Logan.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф